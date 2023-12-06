Верховный комиссар ООН расценил бомбардировки Израиля в Газе как коллективное наказание

Фолькер Тюрк отметил, что "население Газы живет в состоянии полного и углубляющегося ужаса"

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк расценил бомбардировки Израиля в секторе Газе как коллективное наказание жителей этого анклава. Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, призвав к немедленному прекращению огня и расследованию нарушений прав человека.

"Гражданское население Газы продолжает подвергаться постоянным бомбардировкам со стороны Израиля и испытывать коллективное наказание, страдая от смертей, блокады и лишений в отношении наиболее существенных человеческих потребностей, таких, как продовольствие, вода, жизненно важные поставки лекарств", - сказал он. "Население Газы живет в состоянии полного и углубляющегося ужаса", - констатировал верховный комиссар.

Тюрк подчеркнул, что в Газе "нет ни одного безопасного места". По его словам, около 1,9 млн палестинцев из 2,2 млн, живущих в анклаве, стали перемещеными лицами. "Мои коллеги по гуманитарным организациям описывают ситуацию как апокалиптическую", - добавил он. "В этих условиях имеется высокий риск особо тяжких преступлений. Должны быть приняты меры как заинтересованными сторонами, так и всеми странами, и особенно теми, кто обладает влиянием, для предотвращения таких преступлений", - сказал Тюрк. "Международное сообщество должно единым голосом настоять на немедленном прекращении огня, а также на соблюдении прав человека, к тому же следует освободить всех заложников", - добавил он.

Верховный комиссар выразил "крайнюю тревогу" кризисной ситуацией в области прав человека на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Тюрк привлек внимание к непропорциональному применению силы Израилем, что "приводит к увеличению количества незаконных убийств", а также к "гораздо более агрессивному и частому" насилию со стороны поселенцев. "Израильские власти должны предпринять немедленные шаги, чтобы положить конец широко распространенной безнаказанности за подобные нарушения", - сказал он.

Тюрк призвал тщательно расследовать обвинения в нарушениях прав человека и гуманитарного права. Он обратил внимание, в частности, на необходимость расследования обвинений в совершении преступлений сексуального характера палестинскими вооруженными группировками. "Индивидуальная уголовная ответственность должна быть установлена", - подчеркнул верховный комиссар ООН.