В Белоруссии заявили, что международные организации не выполняют свою главную функцию

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что представители организаций никак не могут повлиять на обстановку в зонах конфликтов

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Международные организации, созданные для разрешения конфликтов, не выполняют свою функцию, а Запад диктует международную повестку. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на встрече с личным составом Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского.

"Они [международные организации] сегодня не выполняют свою главную функцию, предназначение. Их представители находятся в зонах конфликтов, но как-то повлиять на эту обстановку не могут", - цитирует Вольфовича агентство БелТА. "Западные политики, США диктуют международную повестку и пишут сценарии по развязыванию агрессии в разных частях мира", - отметил он.

По словам Госсекретаря, в мире случился кризис доверия в глобальном и региональном масштабах, на этом фоне международные организации, которые создавались для обеспечения безопасности, потеряли свой авторитет.

Вольфович подчеркнул, что человечество не сделало должных выводов после Второй мировой войны, разжигая новые очаги конфликтов, один из них находится по соседству с республикой. "Президент доносит позицию Беларуси на международных площадках, но, к сожалению, соседи нас не слышат", - добавил он.