СМИ: бензовозы с 60 тыс. тонн горючего въехали на территорию Газы через КПП "Рафах"

По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", в непосредственной близости от КПП в настоящее время находятся 140 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора, ожидающих команды на пересечение границы с анклавом

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Бензовозы, в которых находится около 60 тыс. тонн горючего, въехали на территорию палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, "два бензовоза с более чем 60 тыс. тонн дизельного топлива через КПП "Рафах" въехали с египетской территории в палестинский анклав".

Кроме того, по данным телеканала, в непосредственной близости от КПП в настоящее время находятся 140 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора, ожидающих команды на пересечение границы с анклавом.

После срыва гуманитарной паузы доставка помощи населению Газы была приостановлена. Согласно пояснениям египетской стороны, тогда проезд в сектор грузовиков с гуманитарной помощью и топливом для Газы "был приостановлен по причине возобновления Израилем военной операции". Следующая автоколонна, состоявшая из 50 машин, проехала через КПП "Рафах" только 2 декабря.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление агрессивных действий Израиля.