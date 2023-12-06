Президент ОАЭ заявил, что отношения с Россией носят исторический характер

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его страна является крупнейшим торговым партнером РФ на Ближнем Востоке

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией носят исторический характер и развиваются в последние годы. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Абу-Даби.

"В начале я хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы наши отношения активно развивались в различных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов", - сказал он.

По его словам, ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке. "Эмираты являются крупнейшим партнером России в регионе Ближнего Востока, а также крупнейшим инвестором в ее экономику", - сказал президент. По его словам, эмиратские инвестиции в ненефтяной сектор российской экономики выросли на 103% за последний год.

Президент заявил, что ОАЭ поддерживают взаимодействие с Россией на различных международных площадках, в том числе БРИКС, ШОС и ССАГПЗ.

ОАЭ продолжат укреплять сотрудничество с Россией, отметил он. "Я буду рад продолжить работу над укреплением наших отношения и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста и развития в предстоящий период", - сказал Мухаммед бен Заид.