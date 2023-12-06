Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что не предвидит сложностей в этом диалоге

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Турция продолжает обсуждать с Россией перспективы реформы ООН и не предвидит сложностей в этом диалоге. Об этом заявил журналистам своего пула по возвращении из Катара президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас продолжаются переговоры с Россией, и до сих пор [в этом диалоге] не было никаких проблем. И мы их не предвидим. ООН как институт оказалась не в состоянии управлять собственной системой и наблюдает за разворачивающимися событиями со связанными руками. К сожалению, мы вновь ощущаем тяжелые последствия этого кризиса [в ООН]. Основная обязанность ООН - защищать мир во всем мире. Но из-за искаженной структуры Совета Безопасности она не в состоянии выполнять эту задачу", - цитирует его агентство Anadolu.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с распределением голосов на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в ходе голосования по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Он отметил, что "на ГА 121 страна выступила против угнетения" палестинцев, 40 стран воздержались, а "количество стран, вставших на сторону Запада и Америки, составило всего 14". Турецкий лидер сообщил, что намерен продолжать дипломатическую работу с воздержавшимися странами, чтобы убедить их встать на сторону Палестины.

Эрдоган также сказал, что на данный момент у него больше надежд на результативность ГА ООН, а не Совбеза организации. Он напомнил, что текущее положение дел в СБ ООН давно является причиной критики со стороны Анкары. Турецкий президент неоднократно заявлял, что "мир больше пяти", то есть в СБ ООН не должно быть только пять стран, имеющих решающее право голоса и вето. "Мы должны заняться пересмотром системы ООН. И должны это сделать, пока не стало слишком поздно. В противном случае система ООН не сможет потушить большой пожар, и мир снова столкнется с потерями", - добавил Эрдоган.