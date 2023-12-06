Танец полонез стал объектом нематериального культурного наследия человечества

По данным МИД Польши, полонез стал шестым объектом польского происхождения в списке ЮНЕСКО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила польский народный и бальный танец полонез в список объектов нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщил МИД Республики Польша.

"Межгосударственный комитет по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО одобрил заявку Польши на внесение полонеза в репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - говорится в сообщении. По данным польского МИД, решение было принято 5 декабря на 18-й сессии комитета, проходящей в Ботсване. Как отмечает внешнеполитическое ведомство Польши, полонез стал шестым объектом польского происхождения в списке, созданном ЮНЕСКО в 2003 году.

Полонез - один из старейших польских народных танцев, история которого восходит к древнеславянским временам. Танец украшал как балы при королевских дворах, так и деревенские свадьбы, став символом польской национальной и культурной самобытности. Полонез получил распространение во многих странах Европы и стал вдохновением для творчества многих композиторов, в том числе Фредерика Шопена.