Власти Палестины призвали СБ ООН вмешаться и остановить агрессию Израиля

Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что Израиль осуществляет организованный терроризм против палестинцев, где бы они ни находились

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен срочно вмешаться, чтобы "остановить всеобъемлющую агрессию Израиля против народа Палестины". Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Израиль осуществляет организованный терроризм против палестинцев, где бы они ни находились", - приводит слова чиновника палестинское информационное агентство WAFA. "В условиях беспрецедентного международного молчания Совету Безопасности ООН необходимо срочно вмешаться, чтобы остановить всеобъемлющую агрессию Израиля против народа Палестины, пролитие крови палестинского народа", - призвал пресс-секретарь главы Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Число погибших на территории Газы с момента начала эскалации превысило 16 тысяч, большинство - это дети и женщины.