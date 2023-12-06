Минэкономики Литвы подготовило проект по росту военного производства

Как отметила глава ведомства Аушрине Армонайте, Литва слишком долго формировала свою систему безопасности путем приобретения у союзников необходимых средств и техники

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики Литвы разработало пакет мероприятий по созданию наиболее благоприятных условий для развития военного производства страны. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Аушрине Армонайте.

"Министерством подготовлен и проходит согласование с заинтересованными инстанциями проект закона об оборонной промышленности, который создаст благоприятные возможности для роста предприятий этой сферы", - сказала она.

Как отметила министр, Литва слишком долго формировала свою систему безопасности путем приобретения у союзников необходимых средств и техники. "Следует значительно больше внимания уделять развитию собственных производственных ресурсов военной промышленности", - заявила Билотайте.

Боевая техника в Литве не производится. Под Каунасом работает завод по производству патронов для стрелкового оружия. Применение в армии находят оборудование по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, приборы ночного видения и некоторая другая продукция двойного назначения.