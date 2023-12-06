Глава МВД Франции заявил о роспуске крайне правой ассоциации Division Martel

Жеральд Дарманен отметил, что эта "крошечная группировка" подстрекает к насилию и расовой ненависти

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на еженедельном заседании совета министров представил декрет о роспуске крайне правой ассоциации Division Martel ("Дивизия Мартелла"), чьи участники были замечены на беспорядках после убийства подростка в коммуне Креполь на юго-востоке страны.

"Де-факто группировка Division Martel была распущена сегодня утром советом министров в соответствии с указаниями президента Республики. Как подробно изложено в представленном мною декрете, эта крошечная группировка подстрекает к насилию и расовой ненависти. Ей не место в нашей республике", - сообщил министр на своей странице в соцсети X.

Согласно декрету, ассоциация была создана в конце 2022 года под названием Legionnaires de Paris ("Легионеры Парижа") и позже была переименована в честь битвы 732 года при Пуатье, где франкский государственный деятель Карл Мартелл, как считается, остановил продвижение арабских войск в Западной Европе. Членов ассоциации обвиняют в распространении ксенофобских взглядов и призывов к насилию против иммигрантов и сторонников антифашистских движений.

Сильнее всего на решение властей повлияла "карательная экспедиция" в коммуну Роман-сюр-Изер, где проживали некоторые из участников смертельной драки на вечеринке в коммуне Креполь, предположительно, причастные к смерти 16-летнего подростка по имени Тома. Сторонники крайне правых ассоциаций, включая Division Martel, решились на этот шаг после того, как в прессе появились данные о том, что прибывшие из Роман-сюр-Изер участники драки, как сообщается, призывали "мочить белых". После столкновений с полицией, а также стычек с группами местных жителей были задержаны семь человек (трое ультраправых и четверо местных), шестерых приговорили к срокам от 6 до 10 месяцев тюрьмы за вандализм и за применение насилия в отношении сотрудников полиции.