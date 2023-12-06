Армия Израиля уничтожила половину командиров батальонов ХАМАС в Газе

Радикалы движения с 7 октября запустили по стране 11,5 тыс. ракет, сообщил официальный представитель правительства еврейского государства Эйлон Леви

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала военной операции в секторе Газа уничтожили не менее половины командиров батальонов радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.

"К настоящему моменту ЦАХАЛ уже уничтожил половину командиров батальонов ХАМАС. Войска продолжают продвижение внутри сектора Газа при существенной поддержке с воздуха. Эта кампания уже существенно сократила военные возможности ХАМАС", - сказал он.

"С начала устроенной ХАМАС резни 7 октября движение ХАМАС выпустило более 11,5 тыс. ракет по Израилю. Более 2 тыс. таких запусков завершились сбоями, большинство из таких снарядов упало в самом секторе Газа, приведя к существенным разрушениям", - отметил Леви.

Он констатировал, что "ЦАХАЛ начал третью фазу наземной операции [в секторе Газа] с окружения город Хан-Юнис [в южной части анклава] в рамках продолжения действий по уничтожению террористической организации ХАМАС на земле и под землей". "На севере сектора Газа ЦАХАЛ уже захватил основные укрепленные районы ХАМАС", - добавил Леви.