В Польше выразили надежду на то, что часть депутатов оппозиции проголосует за Моравецкого

Не все люди на стороне оппозиции верят в способность Дональда Туска "привести страну к благоденствию", заявил зампредседателя парламентской фракции партии "Право и справедливость" Марек Суский

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство бывшей правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) рассчитывает, что во время голосования о вотуме доверия кабинету Матеуша Моравецкого часть депутатов оппозиционных партий отдаст ему свои голоса. Об этом заявил во время выступления в Сейме (нижней палате парламента) зампредседателя парламентской фракции PiS Марек Суский.

"Не все на той стороне (стороне оппозиции - прим. ТАСС) слепо верят в то, что Дональд Туск приведет Польшу к благоденствию, мы призываем всех депутатов, которым близки интересы наших граждан, чтобы они голосовали за правительство PiS", - цитирует Суского агентство РАР.

Голосование в Сейме по вотуму доверия кабинету министров Матеуша Моравецкого назначено на 11 декабря. Сам премьер-министр оценивает шансы получить вотум доверия в 20-30%, представители оппозиции - в 10%.

В результате парламентских выборов 15 октября PiS утратила большинство в 460-местном Сейме, получив 194 депутатских кресла. Объединение оппозиционных партий имеет 266 мест, то есть имеет парламентское большинство.

В конце ноября представители PiS заявили, что с ними готовы сотрудничать некоторые депутаты от Польской крестьянской партии.

Если правительство Матеуша Моравецкого не получит одобрения законодателей, право выбирать нового премьера и министров получит Сейм. Оппозиционные партии ранее уже сообщили, что их кандидатом на пост главы правительства является лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональд Туск.