В Киеве признали, что пока рано говорить об открытии международного аэропорта Борисполь

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, "если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Открытие международного аэропорта Борисполь является желанной, но пока отдаленной целью. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе в Борисполе. Однако вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены", - сказал он в эфире телепрограммы "Аргумент". Подоляк добавил, что, "если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок".

1 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с представителями дипкорпуса в здании аэропорта заявил, что вскоре Борисполь возобновит полеты. При этом он утверждал, что Украина "теперь способна обеспечить безопасность этого объекта".