В ОАЭ заявили о поддержке взаимодействия с Россией на международных площадках

Президент страны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают взаимодействие с Россией на различных международных площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Эмираты и Россия поддерживают активное взаимодействие на различных международных площадках. Например, мы сотрудничаем в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, где Эмираты получили статус партнера по диалогу в мае этого года", - сказал Мухаммед бен Заид на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Абу-Даби.

Он также отметил, что страны обсуждают актуальные вопросы региональной повестки в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ - специального международного формата, инициированного в 2016 году.