СМИ: Италия выходит из меморандума с Китаем, но намерена укреплять с ним отношения

Как пишет газета Corriere della Sera, МИД республики направил соответствующую ноту через посольство КНР

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Италия, единственная страна Группы семи, присоединившаяся к китайской инициативе "Один пояс - один путь", не планирует продлевать меморандум о намерениях, срок действия которого истекает в марте 2024 года. Как пишет газета Corriere della Sera, соответствующая нота была направлена МИД республики через посольство КНР.

Как указывает агентство ANSA, ссылаясь на свои дипломатические источники, в ходе визита главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни в Китай в сентябре намерение наращивать стратегическое партнерство было подтверждено. Также обсуждалась и перспектива организации визита главы государства Серджо Маттареллы. Премьер-министр Джорджа Мелони, получившая на международных площадках приглашение посетить Китай, также заявляла, что поедет, "когда сложится повестка".

О выходе Италии из инициативы СМИ писали давно, однако официального подтверждения не было. Как отмечают СМИ, и нынешнее уведомление по дипломатическим каналам Рим старается не афишировать. В правительственном дворце Киджи на запросы журналистов не стали давать комментариев и разъяснений.

Неоднократно предполагалось, что Италия выходит из инициативы под давлением США, это официальные власти категорически отрицали. Хотя известно, что американская администрация была раздражена, когда Италия присоединилась к инициативе Китая "Один пояс - один путь" в 2019 году. Тогда во главе правительства стоял Джузеппе Конте. Нынешний премьер Джорджа Мелони всегда скептически относилась к этому шагу и, будучи в оппозиции, выступала против. Поэтому отказ Италии от участия в "Один пояс - один путь", что предполагало, в частности, использование итальянских портов, вполне ожидаем в нынешних условиях. Один из тезисов заключается в том, что китайская сторона получила гораздо больше преимуществ от меморандума, тогда как ожидаемых результатов для итальянского экспорта он не принес.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.