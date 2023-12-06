На весенней сессии Сейма Литвы могут рассмотреть вопрос о налоге на оборону

По словам вице-спикера законодательного собрания Паулюса Саударгаса, вопросы безопасности государства являются "краеугольным камнем на ближайшее будущее"

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос о налоге на оборону может быть включен в повестку и вынесен на обсуждение весенней сессии Сейма (парламента) Литвы. Об этом в интервью радиостанции Žinių radijas заявил вице-спикер законодательного собрания Паулюс Саударгас.

"Уже наступает предрождественский период, когда политическая жизнь затихает. Наилучшим временем для рассмотрения в Сейме законодательных инициатив будет весенняя сессия, в повестку которой реально внести проект о налоге на оборону", - сказал он.

Вопросы безопасности государства, по его словам, являются "краеугольным камнем на ближайшее будущее", поэтому вице-спикер считает, что парламент будет согласен рассмотреть предложение о введении налога на оборону.

Тема налога на оборону в последнее время активно обсуждается политиками и общественностью, однако с детальными предложениями по размеру налога и другим его нюансам власти до сих пор не выступили.