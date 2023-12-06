В Палестине заявили о ежедневных атаках поселенцев Израиля на Западный берег Иордана

Пресс-секретарь президента страны Набиль Абу Рудейна отметил, что необходимо "срочное международное вмешательство с целью остановить продолжающуюся израильскую агрессию, пока не произошел неконтролируемый взрыв ситуации"

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. Израильские войска и еврейские поселенцы ежедневно атакуют палестинские города на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Пока Израиль совершает массовые убийства палестинцев в секторе Газа, оккупационные силы (израильская армия - прим. ТАСС) и [еврейские] поселенцы-колонисты продолжают осуществлять ежедневные преступления на Западном берегу реки Иордан, штурмуя палестинские города, поселки и лагеря, проводя полевые казни", - приводит слова чиновника палестинское информационное агентство WAFA.

Как отмечают палестинские СМИ и наблюдатели, армия Израиля в последние дни штурмует несколько крупных городов на Западном берегу реки Иордан, в том числе Дженин и Наблус.

В сложившихся условиях, как отметил Абу Рудейна, необходимо "срочное международное вмешательство с целью остановить продолжающуюся израильскую агрессию, пока не произошел неконтролируемый взрыв ситуации".