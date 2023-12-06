В Грузии заявили, что НАТО должна определять четкие критерии для членства

Альянсу необходимо перенять подход ЕС в вопросах интеграции, отметил спикер парламента Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. НАТО следует давать странам-кандидатам конкретные рекомендации по примеру Евросоюза, чтобы стал видимым прогресс на пути к интеграции в альянс. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, принявший в Брюсселе участие в заседании комиссии Грузия - НАТО.

"Я говорил [на заседании] о том, что по следам прогресса в интеграции в ЕС важно, чтобы и НАТО разделила этот подход, который в последний период есть у Евросоюза, когда от нас есть конкретные ожидания в виде рекомендаций, за чем следуют соответствующие решения, когда мы достигаем прогресса по той или иной рекомендации. Важно, чтобы и НАТО переняла эти подходы и сказала нам о точных критериях и ожиданиях", - сказал Папуашвили грузинским журналистам.

Как отметил спикер парламента, важно, чтобы было видно, когда страна достигает прогресса по различным вопросам, после чего НАТО будет принимать решения о дальнейших шагах по интеграции стран-кандидатов. Папуашвили во время визита в Брюссель принял участие в заседании комиссии НАТО - Грузия, а также провел встречу с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах.