На юге Ливана израильский беспилотник атаковал жилой дом

Один человек погиб и двое получили ранения, сообщает Al Jazeera

БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали южные районы Ливана в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Jazeera, один из беспилотников нанес удар по жилому дому в населенном пункте Мейс-эль-Джебель. В результате погиб один человек и еще двое получили ранения. Очевидцы передали, что число жертв может возрасти, на месте работают спасатели.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала, что БПЛА нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах", в том числе по его командному пункту.

Огонь по ливанской территории ведет из орудий израильская артиллерия. Под обстрел попали поселки Кфар-Шуба, Рашая-эль-Фуххар, Фардис, Шейхин, Эль-Хабария, Эль-Хиям и Ярун. Туда направились кареты скорой помощи и пожарные команды.

Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, с 8 октября - начала военной эскалации на юге страны - число погибших мирных жителей в результате израильских обстрелов и налетов выросло до 19. "Хезболлах" и палестинские радикальные группировки потеряли 92 бойца. Во вторник при обстреле Эль-Эдейсы погиб ливанский солдат.

По сведениям портала Naharnet, на севере Израиля за тот же период погибли шесть военнослужащих и трое мирных граждан.