Reuters: поставки вооружения на Украину осложнились из-за протеста польских дальнобойщиков

По данным агентства, неправительственные организации, поставляющие Киеву беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения, столкнулись с задержками при въезде в страну

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Неправительственные организации, поставляющие на Украину беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения, столкнулись с задержками при въезде в страну из-за блокирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей вследствие протеста польских дальнобойщиков. Об этом агентству Reuters сообщил руководитель украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее", - заявил он. Его слова также подтвердили два других собеседника агентства.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.

Союз автоперевозчиков Словакии ранее присоединился к протестам польских коллег против льгот в ЕС для конкурентов с Украины. Однако в понедельник блокада единственного в Словакии автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной была приостановлена. При этом, по данным словацких СМИ, активисты могут возобновить протесты после отказа в понедельник Советом ЕС на уровне министров транспорта стран сообщества пересмотреть условия для украинских перевозчиков.