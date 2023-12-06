Глава МИД Бразилии считает, что вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной не будет

Ранее на консультативном референдуме 3 декабря около 95% участников проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав венесуэльской территории

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной, несмотря на рост напряженности из-за территориального спора, не будет. С таким утверждением, как передает агентство Reuters, выступил глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

Другие подробности агентство не приводит. Министр в среду прибыл на саммит "Меркосур" в Рио-де-Жанейро, запланированный на 7 декабря.

Как сообщил ранее портал G1, министерство обороны Бразилии приняло решение направить 20 бронированных машин на границу с Венесуэлой для усиления безопасности в связи с обострением территориального спора. Бронетехнику разместят в штате Рорайма на севере страны, туда же будут направлены дополнительно 130 военнослужащих.

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

На консультативном референдуме 3 декабря около 95% участников проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.