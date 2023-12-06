Эксперт считает, что военное решение вопроса Эссекибо находится не в интересах Венесуэлы

По словам старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Татьяны Русаковой, в случае военного конфликта Никарагуа останется единственным сторонником Венесуэлы на континенте

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Венесуэла подвергнется внешнему давлению и не найдет поддержки у союзников на континенте, если решится на военный вариант присоединения спорного с Гайаной региона Эссекибо. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил принять закон о принадлежности спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо Боливарианской Республике. Этому решению предшествовал референдум, по итогам которого около 95% проголосовавших поддержали создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы.

"Не в пользу военного конфликта говорит то, что международная поддержка не на стороне Каракаса. Спор давний, и симпатии основных игроков, даже Кубы, которая всегда поддерживала Венесуэлу, и всех интеграционных блоков находятся на стороне официального Джорджтауна. Позиция Каракаса и Мадуро объявить Эссекибо 24-м штатом совсем не находит понимания даже у давних союзников", - отметила эксперт.

По ее словам, в случае военного конфликта Никарагуа останется единственным сторонником Венесуэлы на континенте. "Президент страны Даниэль Ортега открыто утверждает, что референдум был проведен абсолютно правильно и что у Венесуэлы есть абсолютно все права на Эссекибо", - пояснила Русакова.

Внешнее давление

Она напомнила, что в октябре представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в 2024 году. В ответ на соглашение о проведении "транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей" США смягчили на 6 месяцев ряд санкций против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы.

"Если сейчас начнется то, что предлагает Николас Мадуро, то все санкции, снятые по итогам соглашений в Барбадосе, моментально будут введены снова, - указала Русакова. - Понятно, что санкции работают не как инструмент политического давления, а как медленное экономическое удушение, в результате которого страдают в том числе и обычные люди. То есть, это приведет к новым волнам миграции из Венесуэлы".

Эксперт также обратила внимание, что существующие внутренние проблемы с большой вероятностью не позволят Венесуэле успешно вести боевые действия. "Таким образом, если будет конфликт идти к горячей фазе, то, скорее всего, это для венесуэльской стороны будет скорее негативный, чем позитивный исход", - подчеркнула она.

Дипломатическое решение

В то же время Русакова высказала уверенность, что дипломатическое решение ситуации вокруг спорного региона остается возможным. "Длительных войн в регионе не было. Просто потому, что там присутствуют очень сильные традиции разрешения конфликтов без доведения до крайних мер, хочется верить и в мирное разрешение вопроса вокруг Эссекибо", - добавила эксперт.

"Однако надо понимать, что в результате урегулирования дипломатическим путем одна из сторон неминуемо проиграет и останется обделенной. Скорее всего, Гайана будет апеллировать к решениям международных организаций, включая ООН, куда уже был направлен соответствующий иск. Так что сложно дать однозначный прогноз насчет того, как будет развиваться ситуация", - заключила аналитик.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.