WP: неразорвавшиеся боеприпасы могут сделать Газу частично непригодной для жизни

Они подвергают жителей анклава опасности, "по масштабам сопоставимой со временами Второй мировой войны", отметил специалист ЮНМАС Чарльз Берч

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Неразорвавшиеся боеприпасы, использованные обеими сторонами конфликта в секторе Газа, могут сделать некоторые районы палестинского анклава непригодными для жизни. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Согласно оценкам Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС, United Nations Mine Action Service) и других экспертных групп, в среднем каждый 10-й боеприпас в Газе не взрывается. По словам специалиста ЮНМАС Чарльза Берча, сейчас на территории Газы находятся "сотни, если не тысячи" неразорвавшихся снарядов, включая самодельные ракеты палестинского движения ХАМАС и высокотехнологичные боеприпасы, поставленные Израилю Соединенными Штатами. Все они подвергают жителей Газы опасности, "по масштабам сопоставимой со временами Второй мировой войны", заявил Берч. По его мнению, ЮНМАС понадобится "несколько десятков миллионов долларов и много лет", чтобы снова сделать всю территорию сектора безопасной для жизни.

Берч отметил, что для обезвреживания лишь одной бомбы потребуются до $40 тыс. и больше месяца работ, причем в них, возможно, придется задействовать до 30 подрядчиков. Как заявил газете эксперт по разминированию от некоммерческой организации Humanity & Inclusion Саймон Элмонт, столица Газы будет "в значительной степени непригодна для проживания, пока продолжаются операции по разминированию". Газета подчеркнула, что неразорвавшиеся снаряды регулярно оставались в анклаве после предыдущих обострений конфликта между Израилем и ХАМАС и представляли опасность для мирного населения еще до начала нынешнего кризиса, однако сейчас проблема "усугубляется в геометрической прогрессии".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в секторе Газа уничтожено свыше 40% жилых домов. Он назвал ситуацию в регионе "катастрофической", указав также на недостаток воды, продуктов, медикаментов и энергии.