Греки-киприоты дали согласие на кандидатуру посланника по Кипру, предложенную Гутерришем

Представитель кабмина Республики Кипр Константинос Летимпиотис выразил надежду на скорейший положительный ответ с турко-кипрской стороны

НИКОСИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. Греко-кипрская сторона дала свое согласие на назначение посланником ООН по кипрской проблеме кандидатуры, предложенной генсеком Антониу Гутерришем. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис.

Ранее кипрские СМИ сообщили, что Гутерриш остановил свой выбор на бывшей главе МИД Колумбии Марии Анхеле Ольгин Куэльяр. Она занимала пост министра в период с 2010 по 2018 год в правительстве Хуана Мануэля Сантоса Кальдеры.

"Республика Кипр сегодня дала свое согласие на назначение кандидатуры, предложенной генсеком ООН. на должность посланника, задача которого - изучить перспективы возобновления переговоров по кипрскому вопросу в согласованных рамках и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказал Летимпиотис. "Надеемся, что соответствующий положительный ответ на назначение указанной кандидатуры будет в кратчайшие сроки получен и с другой [турко-кипрской] стороны", - добавил он.

По словам представителя кабмина, власти Республики Кипр подтверждают свою готовность возобновить переговоры между двумя общинами острова с того места, где они были прерваны, "с целью достижения устойчивого и окончательного урегулирования кипрского вопроса". При этом Летимпиотис подчеркнул, что правительство Христодулидиса видит решение проблемы только на основе двухзональной двухобщинной федерации при сохранении политического равенства сторон.

Администрация Никоса Христодулидиса активно выступала за назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе было не против назначения, но указывало, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат - ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности и не должен представлять ЕС и британское Содружество, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар проинформировал Гутерриша.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов до последнего времени настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.