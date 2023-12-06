Словакия продлила до 22 января проверки на границе с Венгрией

До этого решения словацкого кабмина проверки планировалось завершить 24 декабря

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Словацкое правительство продлило введенные с 5 октября временные проверки на наземных границах страны с Венгрией до 22 января 2024 года. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Изначально контроль на границе с Венгрией был введен сроком на 10 дней, затем несколько раз его действие словацкими властями продлевалось. До нынешнего решения кабмина проверки планировалось завершить 24 декабря.

Продление пограничных проверок связано с проблемой проникновения в республику с территории Венгрии нелегальных мигрантов из государств Азии и Ближнего Востока.

В Словакии осело значительное число мигрантов из-за решения Австрии, Польши и Чехии с 4 октября закрыть свои границы с республикой. Ситуация с нелегалами, попадающими в Евросоюз по так называемому балканскому пути, обострилась в стране в начале сентября.