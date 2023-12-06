Reuters: Эр-Рияд попросил Вашингтон проявлять сдержанность при ответе на действия хуситов

По данным агентства, Саудовская Аравия стремится избежать расширения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС и его распространения на весь ближневосточный регион

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия попросила США проявлять сдержанность в ответ на нападения сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд стремится таким образом избежать расширения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС и его распространения на весь ближневосточный регион, однако пока что Саудовская Аравия в целом удовлетворена тем, как США реагируют на текущие угрозы, утверждают источники. Они также подчеркнули, что Эр-Рияд стремится к тому, чтобы мирный процесс в Йемене не прекращался даже на фоне обострения палестино-израильского конфликта, и опасается, что возможная эскалация в регионе могла бы навредить мирному урегулированию.

Действия хуситов в Красном море нацелены в первую очередь на то, чтобы оказать давление на Вашингтон, который в свою очередь должен повлиять на Израиль и убедить его остановить наступление его военных в секторе Газа. Эту цель преследует как ближайший союзник "Ансар Аллах" Иран, так и Саудовская Аравия и другие страны региона, подчеркнули источники. Более того, как утверждает Reuters, представители хуситов согласовывали свои действия с иранскими официальными лицами на встрече в Тегеране в ноябре и решили осуществлять в акватории Красного моря исключительно "контролируемые" атаки, которые должны, по мнению хуситов, способствовать завершению конфликта в Газе.

3 декабря Центральное командование ВС США сообщило, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.