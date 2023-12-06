У штаб-квартиры партии премьера Испании сотни людей устроили акцию протеста

Манифестацию под девизом "В защиту единства Испании" организовал "Фонд защиты испанской нации"

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Сотни людей вышли на акцию протеста в центре Мадрида против соглашений, позволивших лидеру Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесу вновь занять пост председателя правительства страны. Как сообщили корреспонденту ТАСС в делегации кабмина в Мадриде, на митинг вышли 500 человек.

Манифестация под девизом "В защиту единства Испании" была организована "Фондом защиты испанской нации". Она прошла в День Конституции у штаб-квартиры ИСРП. Аналогичные митинги были организованы и в других городах королевства у офисов соцпартии. Среди пунктов, против которых выступили собравшиеся, значится продвигаемый закон об амнистии сторонников независимости Каталонии. Митинг также поддержала крайне правая партия "Вокс".

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера ИСРП Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году.

Глава соцпартии смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов, что может затронуть около 300 сторонников разрыва с Испанией. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.