Турция решительно осудила "поселенческий проект" Израиля в Восточном Иерусалиме

Как заявили в МИД республики, планы строительства еврейским государством около 1,8 тыс. единиц поселенческого жилья в Восточном Иерусалиме, в частности, подрывают основу для обеспечения мира в регионе

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Планы строительства Израилем порядка 1,8 тыс. единиц поселенческого жилья в Восточном Иерусалиме подрывают основу для обеспечения мира в регионе и противоречат международному праву. Турция осуждает "экспансионистский менталитет" Израиля, говорится в сообщении МИД республики.

"Мы решительно осуждаем продолжающиеся варварские нападения израильских властей на гражданское население Газы и расширение незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях. Утверждение Израилем плана строительства около 1,8 тыс. единиц жилья в Восточном Иерусалиме является абсолютно неприемлемым", - подчеркивается в документе.

В Анкаре считают, что акты террора и насилия, совершаемые Израилем на Западном берегу Иордана, включая Восточный Иерусалим, являются проявлениями "израильской стратегии запугивания" народа Палестины. "Экспансионистский менталитет Израиля серьезно подрывает принципы для обеспечения прочного мира, эти акции являют собой новые нарушения международного права", - заявили в МИД Турции.