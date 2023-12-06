На юге и на севере Израиля объявили воздушную тревогу

В частности, сирены прозвучали в городе Беэр-Шева

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в южных районах Израиля, включая город Беэр-Шева, а также на севере страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Беэр-Шева и населенных пунктах рядом с сектором Газа", - говорится в сообщении.

Одновременно армия распространила сообщение, в котором говорилось о воздушной тревоге в северных районах Израиля. По данным портала Ynet, сирены прозвучали в населенном пункте Штула, расположенном рядом с ливанской границей.