США заявили о продолжении работы над освобождением заложников в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что среди заложников есть около восьми американцев

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу над возобновлением гуманитарной паузы и освобождением заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы думаем, что среди заложников есть около восьми американцев. По крайней мере одна из них женщина. Мы делаем все возможное, чтобы добиться их освобождения. Мы постоянно сотрудничаем с нашими партнерами в регионе, чтобы попытаться восстановить гуманитарную паузу", - сказал он.

"Мы, очевидно, хотим, чтобы ХАМАС было ликвидировано как угроза израильскому народу. Пока это еще не достигнуто", - отметил Кирби, добавив, что США "продолжают поддерживать военную операцию" Израиля на юге анклава. "При этом мы хотим убедиться, что они [израильтяне] максимально учитывают [риски для жизни] невинных гражданских лиц", - заключил он.

Ранее телеканал CNN проинформировал, что официальные переговоры о возобновлении гуманитарного перемирия и возвращении заложников вряд ли возобновятся в ближайшее время. По его данным, маловероятно, что администрация президента США Джо Байдена сможет вести отдельные переговоры об освобождении американцев, и нет оснований полагать, что ХАМАС окажет Вашингтону "какую-то особую услугу".