6 декабря, 14:27
Палестино-израильский конфликт

США заявили о продолжении работы над освобождением заложников в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что среди заложников есть около восьми американцев

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу над возобновлением гуманитарной паузы и освобождением заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы думаем, что среди заложников есть около восьми американцев. По крайней мере одна из них женщина. Мы делаем все возможное, чтобы добиться их освобождения. Мы постоянно сотрудничаем с нашими партнерами в регионе, чтобы попытаться восстановить гуманитарную паузу", - сказал он.

"Мы, очевидно, хотим, чтобы ХАМАС было ликвидировано как угроза израильскому народу. Пока это еще не достигнуто", - отметил Кирби, добавив, что США "продолжают поддерживать военную операцию" Израиля на юге анклава. "При этом мы хотим убедиться, что они [израильтяне] максимально учитывают [риски для жизни] невинных гражданских лиц", - заключил он.

Ранее телеканал CNN проинформировал, что официальные переговоры о возобновлении гуманитарного перемирия и возвращении заложников вряд ли возобновятся в ближайшее время. По его данным, маловероятно, что администрация президента США Джо Байдена сможет вести отдельные переговоры об освобождении американцев, и нет оснований полагать, что ХАМАС окажет Вашингтону "какую-то особую услугу". 

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