В ХАМАС заявили об обстреле города Беэр-Шева

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" также сообщила об обстреле "скоплений противника к востоку от оккупированного города Маджин"

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Беэр-Шеве в ответ на массовые убийства мирных жителей", - указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки. Радикалы также заявили об обстреле "скоплений противника к востоку от оккупированного города Маджин".

Ранее "Бригады Иззэддина аль-Кассама" осуществили запуск ракет в сторону израильской военной базы Реим, расположенной недалеко от сектора Газа.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.