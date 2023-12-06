Медиаменеджер Самир Шах станет новым председателем Би-би-си

Он работает на телевидении с 1979 года

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Телевизионный менеджер Самир Шах станет новым председателем совета управляющих британской вещательной корпорации Би-би-си после скандальной отставки своего предшественника Ричарда Шарпа. Об этом говорится в заявлении министра культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Люси Фрейзер.

"Доктор Шах, который более 40 лет проработал на телевидении и в журналистике, имеет богатый опыт, чтобы занять позицию председателя [совета управляющих] Би-би-си. У него есть четкое желание видеть успешное развитие Би-би-си в стремительно меняющемся пейзаже медиа. У меня нет сомнений, что он обеспечит поддержку и скрупулезность, необходимые Би-би-си для того, чтобы справиться с вызовами и не упустить возможности будущего", - сказала она.

Отмечается, что перед формальным утверждением в должности кандидатура Шаха должна будет получить одобрение комитета по культуре, СМИ и спорта Палаты общин (нижней палаты) британского парламента. "Я рад, что меня назвали предпочтительным кандидатом на должность председателя [совета управляющих] Би-би-си, и нахожусь в предвкушении предстоящего слушания в парламентском комитете", - заявил Шах.

Шах, родившийся в индийском городе Аурангабад в 1952 году, переехал в Великобританию в 1960 году. Он окончил факультет географии Университета Халла, а позже получил степень доктора философии Оксфордского университета. С 1979 года Шах начал работать на телевидении в компании London Weekend Television. В 1987 году он был назначен руководителем отдела новостей на Би-би-си, а в период с 1994 года по 1998 год возглавлял отдел политических программ, выходящих на телеканалах корпорации. Позже Шах приобрел телерадиокомпанию Juniter. В 2019 году он стал командором ордена Британской империи за вклад в развитие британского телевидения.

Отставка предшественника

Шарп подал в отставку с поста председателя совета управляющих Би-би-си в апреле после проведения расследования обстоятельств его назначения в 2020 году. Адвокат Адам Хеппинстолл, который вел упомянутое расследование, заключил, что Шарп нарушил "кодекс назначения на общественные должности".

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Шарп, в прошлом работавший в банке Goldman Sachs, в конце 2020 года был вовлечен в поиски гаранта для кредита в размере £800 тыс. (около $1 млн) для занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как отмечалось в статье, это было вызвано большими финансовыми расходами Джонсона с учетом его разводов, необходимости содержать детей, а также провести ремонт в канцелярии на Даунинг-стрит. Через несколько недель после этого, в феврале 2021 года, Шарп был одобрен как председатель совета управляющих Би-би-си.

В самом 25-страничном докладе Хеппинстолла говорилось об отсутствии доказательств того, что Шарп каким-либо образом способствовал получению Джонсоном банковского кредита. При этом в нем указывалось, что Шарп своевременно не проинформировал комиссию Би-би-си о том, что он пообещал Джонсону представить канадского миллионера Сэма Блита секретарю кабинета министров и главе государственной гражданской службы Великобритании Саймону Кейсу. По информации СМИ, именно Блит предложил "оказать помощь бывшему премьер-министру с его личными финансами".

Сам Хеппинстолл заключил, что не может сделать вывод о намерении Шарпа "попытаться оказать давление" на Джонсона путем информирования его о своем желании участвовать в отборе и предложения познакомить его с Блитом. Тем не менее после выхода доклада Шарп заявил, что покинет свой пост ради "интересов Би-би-си". Он прекратил исполнять свои полномочия в июне. После этого должность временного председателя Би-би-си заняла член совета директоров корпорации Элан Клосс Стивенс.