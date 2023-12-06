В Литве для водителей такси вводится требование иметь права стран ЕС или НАТО

Иностранцы смогут получить такой документ в странах альянса, Евросоюза и Европейского экономического пространства, указали в литовском кабмине

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Водители такси в Литве будут обязаны иметь права, выданные в странах ЕС, Европейского экономического пространства или НАТО. Соответствующее постановление одобрило на своем заседании правительство балтийской республики, сообщила пресс-служба кабмина.

"Удостоверение европейского стандарта о праве управления транспортным средством свидетельствует о том, что работающие водителями такси иностранцы понимают и усвоили европейские правила дорожного движения и принимают на себя обязательство безопасной перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Водители такси - иностранцы, у которых такого удостоверения сейчас нет, должны будут получить права, выданные в странах - членах ЕС, в странах - членах НАТО, в странах Европейского экономического пространства. Действительными также будут права, выданные в Швейцарии и на Украине. Требование вступит в силу с мая 2024 года.

Фирмы такси в Литве все чаще принимают на работу граждан третьих стран, которые ездят по навигатору. Они не владеют литовским языком, не со всеми можно объясниться и на английском.