Стив Возняк станет гражданином Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что с гордостью вручит паспорт одному из основателей Apple и "теперь может похвастаться тем, что компьютерный гений - серб"

БЕЛГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что один из основателей корпорации Apple Стив Возняк в ближайшее время получит сербское гражданство. Об этом сербский лидер заявил в ходе совместной с Возняком пресс-конференции.

"Я верю, что правительство Сербии по моему предложению предоставит сербский паспорт создателю микрокомпьютера, легенде мировой IT-индустрии. Я поздравляю с этим господина Возняка и его супругу, сегодня или завтра они станут гражданами Сербии, и это для нас величайшая честь", - отметил Вучич.

"Я буду президентом, который с гордостью вручит им сербские паспорта, и теперь мы можем похвастаться тем, что компьютерный гений - серб", - сказал глава государства.

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Для финансирования работы компании Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Сегодня компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую электронику и гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в американском городе Купертино является одной из крупнейших в мире.