США заявили, что будут делать все возможное, чтобы вернуть Гершковича и Уилана домой

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены делать все возможное, чтобы найти способ добиться освобождения в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"И мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти способ вернуть обоих этих джентльменов домой в их семьи", - сказал представитель Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Гершковича и Уилана.