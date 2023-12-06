США заявили, что будут делать все возможное, чтобы вернуть Гершковича и Уилана домой

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены делать все возможное, чтобы найти способ добиться освобождения в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"И мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти способ вернуть обоих этих джентльменов домой в их семьи", - сказал представитель Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Гершковича и Уилана.