США считают, что основой переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что проходящая в Вашингтоне конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности не касается таких вопросов

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что основой каких-либо переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы [для Киева], но для начала нужно заложить основу приемлемости [переговорного процесса] для украинского народа и президента [Владимира] Зеленского", - сказал он. По словам Кирби, США не собираются диктовать условия для начала переговоров.

Он уточнил, что проходящая в Вашингтоне конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности не касается таких вопросов. "По поводу сегодняшних переговоров. Речь [на них] на самом деле идет о помощи в укреплении военно-промышленной базы [Украины], - сказал представитель Белого дома. - Речь не идет о мирных переговорах". Как заявил Кирби, чем бы ни закончился конфликт, у Украины и России останется протяженная общая граница, которую Киев должен быть в состоянии защищать.