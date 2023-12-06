Китай призвал стороны конфликта на Украине активизировать усилия по достижению мира

Пекин "прилагает неустанные усилия" для содействия политическому урегулированию кризиса, сказал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Китай призывает все стороны конфликта на Украине занять прагматичную позицию и активизировать усилия по достижению мира. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Позиция Китая по вопросу Украины остается неизменной. Мы всегда стояли на стороне мира и диалога и всегда были привержены содействию мирным переговорам, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня и прекращения конфликта <...>. Мы призываем все стороны занять спокойную и прагматичную позицию и активизировать свои усилия по достижению мира, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее", - сказал он.

Гэн Шуан подчеркнул, что КНР продолжает работать со всеми сторонами и "прилагает неустанные усилия для содействия политическому урегулированию кризиса".

"Продление и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, и международное сообщество должно приложить совместные усилия, чтобы минимизировать негативные побочные эффекты от этого кризиса", - заключил дипломат.