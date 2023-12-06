В Нидерландах привели к присяге новый парламент

По данным телеканала NOS, лишь 70 из 150 депутатов сохранили свои места в главном законодательном органе страны

ГААГА, 6 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Нидерландов провела первое заседание в новом составе после выборов, прошедших 22 ноября. Об этом сообщил телеканал NOS.

В ходе встречи депутаты приняли присягу, пообещав добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать положения конституции. Они также должны были подтвердить, что не обещали никому никаких подарков взамен на избрание.

По данным телеканала, лишь 70 из 150 депутатов сохранили свои места в главном законодательном органе страны. Впервые избраны на должность парламентариев 67 человек. Еще 13 человек не входили в состав предыдущего парламента, но до этого являлись депутатами.

Крупнейшей партией парламента по итогам выборов стала крайне правая Партия свободы (ПС) во главе с Гертом Вилдерсом - она получила 37 мест. Второе место занял альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые" (25 мест), а на третьем месте оказалась Народная партия за свободу и демократию (НПСД) (24 места). Явка на выборах составила 77,7%.

Убедительная победа ПС стала большой неожиданностью для многих наблюдателей: еще за день до выборов шансы всех трех упомянутых политических сил на победу назывались равными. Однако при этом популярность крайне правых быстро росла в последнюю неделю на фоне высказываний лидера ПС о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план и гораздо более важными темами сейчас являются миграция и беженцы, здравоохранение и социальная защита.

В прошлом политик выступал за налаживание связей с Россией. После начала специальной военной операции на Украине его позиция стала более жесткой, однако в избирательной программе партии прямо говорится о том, что "деньги и военная техника, такая как F-16, должны направляться не на Украину, а в собственные вооруженные силы". Кроме того, Вилдерс выступает за проведение юридически обязывающего референдума по вопросу членства Нидерландов в ЕС.