Венесуэла осудила военное присутствие США на спорной территории с Гайаной

МИД страны призвали власти Гайаны разрешить территориальный конфликт путем "прямого диалога, предусмотренного Женевским соглашением"

КАРАКАС, 6 декабря. /ТАСС/. Венесуэла осуждает присутствие Южного командования ВС США на спорной территории Гайаны-Эссекибо с согласия руководства Гайаны, незаконную выдачу лицензий на нефтедобычу на неделимитированных морских участках и предлагает разрешить территориальный конфликт с Гайаной путем переговоров. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на сайте этого ведомства.

"Боливарианская Республика Венесуэла осуждает недавние заявления президента [Гайаны] Ирфаана Али, который безответственно дал зеленый свет присутствию Южного командования США на территории Гайаны-Эссекибо, находящейся под оккупацией де-факто Гайаны, территории спора с Венесуэлой, который должен разрешиться Женевским соглашением 1966 года - единственным юридическим инструментом, приемлемым для двух сторон", - говорится в документе внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

В заявлении МИД подчеркивается, что Венесуэла перед лицом мирового сообществ "осуждает действия Гайаны, находящейся под управлением транснациональной американской [компании] ExxonMobil и предоставляющей возможности создания военных баз имперской державе, угрожая зоне мира в этом регионе". "Кооперативная Республика Гайана грубо нарушает международное право, совершая действия, которые обостряют территориальный конфликт, и нелегально предоставляет права ExxonMobil на добычу нефти на морских участках, которые подлежат делимитации", - подчеркивается в документе.

В заявлении МИД содержится призыв к властям Гайаны разрешить территориальный конфликт путем "прямого диалога, предусмотренного Женевским соглашением".

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.