Эрдоган заявил, что Израиль ответит перед судом человечества за преступления в Газе

Турция будет до конца добиваться этого, добавил президент республики

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Израиль рано или поздно будет привлечен к ответственности за военные преступления, совершенные в Газе. Турция будет до конца добиваться этого, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Израиль рано или поздно понесет заслуженное наказание перед судом человечества за военные преступления, совершенные на палестинских территориях. Ему не избежать наказания, он займет место на свалке истории, мы будем добиваться этого", - сказал Эрдоган.

"[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху сбежит, куда только, не знаю", - добавил турецкий лидер.