Reuters: ЕС в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. снарядов вместо 1 млн

По данным агентства, инициатива ЕК по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в 2023 году смог поставить Украине 480 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн, сообщило агентство Reuters.

Оно уточнило, что ключевая инициатива Еврокомиссии (ЕК) по ускоренному производству снарядов, предусматривающая размещение контрактов через Европейское оборонное агентство, позволила произвести для Киева лишь около 60 тыс. снарядов.

По информации Reuters, порядка 300 тыс. снарядов, в первую очередь калибра 155 мм и ракет для РСЗО, были переданы Киеву из имеющихся запасов, остальные 120 тыс. получены по "прочим закупочным схемам". Они, в частности, подразумевали закупку боеприпасов для Украины у третьих стран или дополнение существующих национальных оборонных заказов ключевых государств ЕС малыми партиями снарядов для Украины.

Эта тема будет вынесена на саммит ЕС 14-15 декабря. В тексте проекта итогового заявления саммита, по информации Reuters, говорится, что лидеры Евросоюза "подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки Украине ракет и амуниции, в частности в рамках инициативы по предоставлению Киеву 1 млн артиллерийских снарядов". Дипслужба ЕС ранее подтверждала, что из имеющихся запасов Киев получил с начала года 300 тыс. снарядов.

Брюссельский портал Euractiv ранее сообщил о планах ЕК вынести на саммит предложение о создании единого оборонного рынка ЕС, которое фактически будет означать передачу странами сообщества Еврокомиссии полного контроля над военно-промышленным комплексом. По данным издания, исполнительная структура Евросоюза предлагает странам ЕС наделить себя правом заниматься централизованно закупкой сырья и комплектующих, налаживать цепочки поставок и даже вмешиваться в контрактные обязательства, определяя приоритетность выполнения различных военных заказов. Портал отмечает, что ЕК фактически пытается перенести на оборонный рынок ЕС механизмы, обкатанные на регулировании производства вакцин от COVID-19 в период пандемии.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в ноябре были вынужден признать, что ЕС не сможет выполнить собственное обязательство поставить Украине с марта 2023 года по февраль 2024 года 1 млн снарядов. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на итоговом заседании Европейского оборонного агентства, что в 2024 году ЕС точно нарастит производство снарядов до 1 млн в год.