Маккарти покидает Палату представителей

По словам политика, за время его пребывания на посту спикера Палате удалось принять несколько важных законопроектов

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти решил покинуть свой пост конгрессмена от штата Калифорния. Об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Я принял решение покинуть Палату представителей в конце этого года, чтобы служить Америке новыми способами. Я знаю, что моя работа только начинается", - отметил Маккарти.

Политик отметил, что представляет Калифорнию в Палате представителей уже 17 лет и за это время дважды помог Республиканской партии получить большинство в этом органе. По словам политика, за время его пребывания на посту спикера (с января по октябрь) Палате представителей удалось принять несколько важных законопроектов.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Маккарти. Таким образом, впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. На избрание нового спикера потребовалось три недели, им стал республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон.