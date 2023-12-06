Гутерриш считает несостоятельной в нынешних условиях резолюцию СБ ООН по Газе

По словам генсека ООН, условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна, условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме к председателю Совбеза.

"Нынешние условия не позволяют проводить какие-либо значительные гуманитарные операции. Тем не менее мы подготавливаем варианты для мониторинга исполнения резолюции [СБ ООН по Газе], хотя и признаем, что в нынешних условиях она несостоятельна", - указывается в письме, распространенном офисом главы всемирной организации.

Генсек указал на необходимость установления режима гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а гуманитарная помощь может быть доставлена безопасно и своевременно".

Как отметили в офисе Гутерриша, он впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.