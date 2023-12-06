Еврокомиссия призвала кабмин Словакии отказаться от ликвидации спецпрокуратуры

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала правительство Словакии пересмотреть решение о ликвидации в национальной правовой системе управления спецпрокуратуры. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Словацкий кабмин одобрил в среду внесение изменений в республиканский УК, которые предусматривают ликвидацию управления специальной прокуратуры. Это подразделение, работу которого резко критикует назначенное 25 октября действующее правительство страны, занималось резонансными делами. Его действия, как утверждается, были непрофессиональны, необъективны и направлены на реализацию политических интересов либеральных партий, потерявших рычаги власти по итогам сентябрьских парламентских выборов в Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя решение кабмина, проинформировал, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало. Это подразделение, по его словам, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а его начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии.