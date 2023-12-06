Байден назвал ложью данные об участии в деловых операциях родных

Президент США отказался от дальнейших комментариев на этот счет

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден назвал ложью данные о возможном участии в деловых операциях родственников в бытность вице-президентом США, но отказался от дальнейших комментариев на этот счет.

"Я не стану [это] комментировать. Я не <...>. Это просто нагромождение лжи", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов на данную тему в Белом доме. Он коротко пообщался с прессой после обращения к Конгрессу США с речью, в которой призвал законодателей одобрить до конца месяца запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине.