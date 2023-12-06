Байден заявил о готовности G7 продолжать поддерживать Украину

Президент США также призвал одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по итогам виртуального совещания лидеров стран Группы семи (G7) выступил с заявлением, что объединение готово продолжать поддерживать Украину.

"Я только что провел встречу в рамках G7, и это был один из вопросов, которые мы обсуждал. Все европейские лидеры были готовы оставаться с нами, оставаться с Украиной", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу США, в котором призвал одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительной крупной финансовой помощи Украине.