Страны G7 окажут Украине помощь в получении компенсации от России

Страны Группы семи подчеркнули, что РФ должна завершить боевые действия на Украине и возместить причиненный ей ущерб

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) окажут Украине помощь в получении компенсации от России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита "семерки".

"В связи со срочной необходимостью пресечь попытки России уничтожить украинскую экономику и в связи с несоблюдением Россией своих обязательств в рамках международного права мы изучим все возможные способы помочь Украине получить компенсацию от России в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом", - сказано в тексте.

Страны G7 подчеркнули, что Россия должна завершить боевые действия на Украине и возместить причиненный ей ущерб. В заявлении утверждается, что, по данным Всемирного банка, сумма ущерба превышает $400 млрд.

Кроме того, участники саммита заявили о необходимости достичь прогресса в перенаправлении доходов от российских активов на поддержку Украины. "Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами российские суверенные активы, находящиеся в нашей юрисдикции, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине", - говорится в заявлении.