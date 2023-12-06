Абхазия заявила об отказе Грузии обсуждать мирные инициативы по стабильности в Закавказье

Как отметили в МИД Абхазии, "грузинские участники в очередной раз не смогли продемонстрировать конструктивный подход"

СУХУМ, 6 декабря. /ТАСС/. Грузинские участники Женевских дискуссий в очередной раз отказались обсуждать мирные инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье, говорится в сообщении МИД Абхазии по итогам прошедшего в Женеве очередного раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Сообщение опубликовано на официальном сайте МИД.

В Женеве 5-6 декабря состоялся 59-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазскую делегацию возглавлял замглавы МИД Ираклий Тужба.

"В ходе очередного раунда абхазская сторона сосредоточила особое внимание на необходимости подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Согласование данного документа является ключевым вопросом повестки дня в соответствии с принципами, отраженными в 6 пункте договоренностей Медведева - Саркози. Грузинские участники в очередной раз не смогли продемонстрировать конструктивный подход и отказались обсуждать мирные инициативы, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье. Этот ключевой вопрос остается открытым", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения проблем, связанных с безопасностью на местах, было отмечено, что "ситуация в регионе сохраняет признаки стабильности и характеризуется как относительно спокойная". "Практически все участники встречи подтвердили необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал как одного из важных элементов обеспечения безопасности на местах. Абхазская сторона выступила с очередными предложениями, нацеленными на восстановление работы данного механизма, которые также не получили поддержки со стороны грузинских участников", - сообщает МИД Абхазии.

Гуманитарные вопросы

В рамках работы второй рабочей группы участники дискуссий обсудили гуманитарные вопросы, в частности, абхазская сторона в очередной раз заострила внимание на проблеме международной изоляции и свободы передвижения граждан Абхазии по миру. "Абхазские участники [Женевских дискуссий] регулярно обращаются с призывами к представителям ЕС и США рассмотреть возможность признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру в соответствии с действующей международной практикой", - отмечает МИД.

Сообщается, что 60-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на апрель 2024 года.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.