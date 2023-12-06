МККК заявил о готовности встретиться с захваченными на Ближнем Востоке заложниками

В Международном комитете Красного Креста добавили, что для этого необходимо согласие всех сторон

ЖЕНЕВА, 6 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности посетить заложников, захваченных во время палестино-израильского конфликта. Для этого необходимо согласие всех сторон, говорится в сообщении, размещенном на странице МККК в социальной сети X (ранее Twitter).

"Захват заложников запрещен международным гуманитарным правом. Заложники должны быть освобождены, и нам должно быть разрешено их посетить", - подчеркнули в гуманитарной организации.

"Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению заложников и к обеспечению доступа [к ним]. Однако мы нуждаемся в согласии всех сторон. Мы не можем проложить себе путь силой, а можем лишь выполнять меры, с которыми согласны обе стороны", - отмечается в сообщении.

"Мы по-прежнему готовы к посещению, и мы продолжим призывать - публично и за закрытыми дверями - к освобождению заложников", - указали в Красном Кресте.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что в руках сторонников движения ХАМАС по-прежнему находятся по меньшей мере 138 человек. В числе удерживаемых в секторе Газа не менее 20 женщин и детей. Со своей стороны член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил во вторник, что его движение не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа.