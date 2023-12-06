Страны G7 осудили рост насилия против палестинцев со стороны поселенцев

Лидеры "семерки" призвали "региональных игроков прекратить дестабилизирующую деятельность" в ближневосточном регионе

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры G7 осудили рост насилия в отношении палестинцев со стороны экстремистски настроенных поселенцев в регионе и призвали привлечь их к ответственности. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы осуждаем рост насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев в отношении палестинцев, что подрывает безопасность и стабильность на Западном берегу и ставит под угрозу перспективы установления прочного мира. Те, кто совершил преступления, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В то же время, "семерка" призвала "региональных игроков прекратить дестабилизирующую деятельность" в ближневосточном регионе. В частности, G7 "призвали Иран воздержаться от оказания поддержки ХАМАС, "Хезболлах", хуситам" и другим негосударственным силам.