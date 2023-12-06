Большинство опрошенных американцев не одобряет работу Байдена

Они считают, что экономические проблемы остаются нерешенными в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Большая часть американцев не одобряет работу президента США Джо Байдена, считая, что экономические проблемы остаются нерешенными в стране. Это следует из результатов социологического опроса, опубликованных телеканалом CNN.

Согласно подсчетам, 63% не поддерживают работу хозяина Белого дома, одобряют его деятельность только 37%. Это одни из наихудших показателей за время его президентского срока.

При этом большую часть респондентов волнуют именно экономические вопросы. 71% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в США как плохую, а 38% назвали ее очень плохой.

Опрос проводился с 1 по 30 ноября среди 1,7 тыс. американцев. Погрешность составила 3,2 процентных пункта.

Ранее телекомпания NBC опубликовала опрос, из которого следует, что уровень поддержки Байдена упал до самого низкого для него показателя в 40%, поскольку большинство населения не одобряет его действия в сфере внешней политики, в частности подход к палестино-израильскому конфликту.